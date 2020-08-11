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Состоялся релиз королевской битвы Hyper Scape от Ubisoft

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Как и было обещано, сегодня Ubisoft выпустила в свет свою динамичную королевскую битву Hyper Scape, бета-тестирование которой прошло вскоре после анонса в начале июля. Игра доступна бесплатно на PC (Ubisoft Store), PlayStation 4 и Xbox One.

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Сеттинг Hyper Scape — относительно отдалённое будущее, 2054 год, в мире, где единственный способ для 90 % населения выбиться, что называется, в люди, это участие в состязаниях за звание лучшего.

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Монетизация Hyper Scape происходит стандартным способом: продажей внутриигровой валюты, за которую можно покупать различные косметические элементы и так называемые боевые пропуска.

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