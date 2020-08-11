Состоялся релиз королевской битвы Hyper Scape от Ubisoft
Как и было обещано, сегодня Ubisoft выпустила в свет свою динамичную королевскую битву Hyper Scape, бета-тестирование которой прошло вскоре после анонса в начале июля. Игра доступна бесплатно на PC (Ubisoft Store), PlayStation 4 и Xbox One.
реклама
Сеттинг Hyper Scape — относительно отдалённое будущее, 2054 год, в мире, где единственный способ для 90 % населения выбиться, что называется, в люди, это участие в состязаниях за звание лучшего.
реклама
Монетизация Hyper Scape происходит стандартным способом: продажей внутриигровой валюты, за которую можно покупать различные косметические элементы и так называемые боевые пропуска.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила