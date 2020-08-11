Компания 2K Games в данный момент, напомним, трудится над новой частью Bioshock. Непосредственно разработкой занимается студия Cloud Chamber. Подробностей о проекте практически нет, поэтому неравнодушным и пытливым энтузиастам приходится выцеживать информацию из текстов вакансий на сайте разработчиков. Фанаты не поленились изучить все объявления и подготовить короткие тезисы по поводу новой Bioshock.

реклама

анонсы и реклама Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке Супердешевая 1660 - смотри цену сидя 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке

Итак, новая игра серии будет работать на базе движка Unreal Engine 4. Запланировано создание абсолютно нового мира со своей уникальной атмосферой и прописанными законами. Это значит, что нам не придётся вновь прогуливаться по окрестностям Восторга или Колумбии. Разработчики собираются удивить игроков инновационными приёмами повествования, которые будут тесно вплетаться в геймплей. Постановщики также собираются использовать приёмы работы с виртуальной камеры, подсмотренные у режиссёра Уэса Андерсона. Нам обещают высокий уровень взаимодействия с окружением и массу интересных механик, заложенных в боевой системе.

Сотрудники Cloud Chamber продумывают и прорабатывают разные стили прохождения для новой Bioshock. Причём, в отдельных случаях игрок будет обходиться без прямого контакта с врагами. А если стычки не удалось избежать, то любая случайная схватка должна будет удивить игрока своей проработанностью.

реклама

До релиза новой Bioshock остаётся ещё слишком много времени. Авторы игры планируют работать над ней ещё несколько лет. Соответственно, на PlayStation 4 и Xbox One проект точно не выйдет. Ещё нужно помнить, что главный идеолог серии, господин Кен Левин, не имеет никакого отношения к следующей Bioshock.