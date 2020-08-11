Много подробностей о новой Bioshock удалось узнать из описания вакансий студии-разработчика
Компания 2K Games в данный момент, напомним, трудится над новой частью Bioshock. Непосредственно разработкой занимается студия Cloud Chamber. Подробностей о проекте практически нет, поэтому неравнодушным и пытливым энтузиастам приходится выцеживать информацию из текстов вакансий на сайте разработчиков. Фанаты не поленились изучить все объявления и подготовить короткие тезисы по поводу новой Bioshock.
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Итак, новая игра серии будет работать на базе движка Unreal Engine 4. Запланировано создание абсолютно нового мира со своей уникальной атмосферой и прописанными законами. Это значит, что нам не придётся вновь прогуливаться по окрестностям Восторга или Колумбии. Разработчики собираются удивить игроков инновационными приёмами повествования, которые будут тесно вплетаться в геймплей. Постановщики также собираются использовать приёмы работы с виртуальной камеры, подсмотренные у режиссёра Уэса Андерсона. Нам обещают высокий уровень взаимодействия с окружением и массу интересных механик, заложенных в боевой системе.
Сотрудники Cloud Chamber продумывают и прорабатывают разные стили прохождения для новой Bioshock. Причём, в отдельных случаях игрок будет обходиться без прямого контакта с врагами. А если стычки не удалось избежать, то любая случайная схватка должна будет удивить игрока своей проработанностью.
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До релиза новой Bioshock остаётся ещё слишком много времени. Авторы игры планируют работать над ней ещё несколько лет. Соответственно, на PlayStation 4 и Xbox One проект точно не выйдет. Ещё нужно помнить, что главный идеолог серии, господин Кен Левин, не имеет никакого отношения к следующей Bioshock.
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