Не игры, а продукты: основатель Arkane Studios объяснил, почему ушёл в инди-сегмент
Основатель Arkane Studios Рафаэль Колантонио, который принимал непосредственное участие в производстве высокобюджетных игр серии Dishonored и Prey (2017), три года назад покинул свою компанию, чтобы создавать инди-проекты, в том числе в экспериментальных жанрах. В конце прошлого года Колантонио вместе с коллегой по Arkane Жюльеном Роби основал студию WolfEye и приступил к работе над инди-игрой Weird West в жанре immersive sim’а.
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Теперь же Колантонио, беседуя с журналистами PC Gamer, решил объяснить, что повлияло на принятие им столь непростого, кардинально меняющего жизнь решения. Как пояснил Колантонио, чем крупнее игровой бизнес и чем более дорогие игры создаются, тем выше риски и вероятность вылететь из индустрии. Работа у руководства студий сопряжена со стрессом, а сам процесс разработки искажается, превращаясь из создания игры в производство продукта.
Колантонио даже не стесняется сравнивать AAA-сегмент игровой индустрии с автомобильным конвейером, когда у людей нет времени отдохнуть, ведь нужно «штамповать» следующий хитовый проект. В то же время в инди-сегменте риски не столь высоки, что позволяет разработчикам экспериментировать, искать источники вдохновения и придумывать что-то интересное. Суеты меньше, комфорта больше.
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Что же касается Weird West, нового проекта Колантонио и его команды из WolfEye, то релиз игры планируется на этот год.
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