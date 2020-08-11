На выходных Bethesda Softworks провела «домашнюю» версию фестиваля QuakeCon и приурочила к данному событию бесплатную раздачу первой части Quake. В рамках фестиваля компания также устроила благотворительный сбор средств и пообещала, что если цель сборов будет выполнена, то подарит всем желающим Quake II. В итоге было собрано в три раза больше денег, чем требовалось, поэтому Bethesda в качестве жеста признательности решила дополнительно подарить всем ещё и Quake III Arena.

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Но вот незадача: если запустить клиент Bethesda.net, то ни Quake II, ни Quake III в подарках обнаружить не удастся. Bethesda логично посчитала своим долгом уведомить сообщество о сроках проведения подарочных раздач. Итак, раздача Quake II пройдёт с 12 по 15 августа, раздача Quake III Arena — с 17 по 20 августа.

Стоит отметить, что помимо подарков ничего особо интересного в рамках QuakeCon не было; разве что небольшой тизер сюжетного аддона к DOOM Eternal привлёк хоть какое-то внимание.