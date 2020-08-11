Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Bethesda сказала, когда можно будет забрать подарочные Quake II и Quake III Arena

+
Новейшая RTX 4000 - 75тр
10900K - смотри цену сидя
MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде
Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte

На выходных Bethesda Softworks провела «домашнюю» версию фестиваля QuakeCon и приурочила к данному событию бесплатную раздачу первой части Quake. В рамках фестиваля компания также устроила благотворительный сбор средств и пообещала, что если цель сборов будет выполнена, то подарит всем желающим Quake II. В итоге было собрано в три раза больше денег, чем требовалось, поэтому Bethesda в качестве жеста признательности решила дополнительно подарить всем ещё и Quake III Arena.

реклама

анонсы и реклама
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке

Но вот незадача: если запустить клиент Bethesda.net, то ни Quake II, ни Quake III в подарках обнаружить не удастся. Bethesda логично посчитала своим долгом уведомить сообщество о сроках проведения подарочных раздач. Итак, раздача Quake II пройдёт с 12 по 15 августа, раздача Quake III Arena — с 17 по 20 августа.

Стоит отметить, что помимо подарков ничего особо интересного в рамках QuakeCon не было; разве что небольшой тизер сюжетного аддона к DOOM Eternal привлёк хоть какое-то внимание.

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

bethesda softworks quake quake 2 quake iii arena
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

DiRT 5 прикатит на неделю позже, чем планировалось
+
Bethesda сказала, когда можно будет забрать подарочные Quake II и Quake III Arena
+
Релиз Vampire The Masquerade Bloodlines 2 отложен до следующего года
1
Cyberpunk 2077: разработчики рассказали о предысториях и видах оружия и показали новый геймплей
13
За неполную неделю тираж Fall Guys в Steam превысил два миллиона копий
2
Похоже, Crash Bandicoot 4 всё-таки выйдет на PC
1
Sega на фоне успеха Steam-версии Persona 4 Golden решила выпускать больше своих игр на PC
+

Интересные материалы

Тестирование трех поколений видеокарт в игре Death Stranding
7 августа 2020 29
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
3 августа 2020 51
Деньги вперед: главные игры первой половины августа 2020 года
4 августа 2020 35
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
3 августа 2020 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

7 причин, по которым вам не стоит покупать мощную видеокарту
210
Перешёл на SSD для игр - делюсь впечатлениями
102
Ретробенчмаркинг — GeForce 8800 GTX (G80)
65
Место настольного компьютера – на столе, как ни странно, для кого-то это может стать открытием
97
Не покупайте вентиляторы и кулеры на основании тестов и обзоров, этого недостаточно
44
Собираем недорогой компьютер на Ryzen 5 1600 и GeForce GTX 1660 для игровых хитов 2020 года
46
ASUS Radeon RX 470 DirectCU II в разгоне под водой при температуре ниже 0 °C
22
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Anno 1800
3
Оптимизируем старые игры под Ryzen - как повысить FPS в неоптимизированных проектах без снижения графических настроек
63
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XII Hero (WI-FI)
2

Сейчас обсуждают

Kopcheniy
12:28
Посмотрю еще раз, может что-то путаю. В игре точно было 1 ядро с "хвостами". Интересует только бенчмарк, сама игра у меня уже давно переведена на мод с кучей мелких доработок. Сейчас у меня видеока...
Оптимизируем старые игры под Ryzen - как повысить FPS в неоптимизированных проектах без снижения графических настроек
E1nher1
12:26
Не, зов Припяти четко грузит все ядра на 100%. Именно бенчмарк. Сама игра грузит 1.5 ядра
Оптимизируем старые игры под Ryzen - как повысить FPS в неоптимизированных проектах без снижения графических настроек
Kopcheniy
12:26
А в 3DNews написали так: "Только в первом квартале следующего года этот заказчик закупит у TSMC от 40 до 45 тысяч пластин с 5-нм процессорами, как ожидает источник." Вот это уже более логично звучит...
Apple получит первые 3-нм процессоры в 2022 году
Григорий Пантюхов
12:25
Ну не знаю, посмотрел тесты, купил на все три компа noctua, проблем нет:)
Не покупайте вентиляторы и кулеры на основании тестов и обзоров, этого недостаточно
Kopcheniy
12:24
В Зов Припяти, насколько я успел понять, тоже грузится только одно ядро, а остальные процентов на 20, это я еще на Xeone успел заметить. По частоте - прогоню на 4.3 ГГц, после попробую на 4.7, ибо вы...
Оптимизируем старые игры под Ryzen - как повысить FPS в неоптимизированных проектах без снижения графических настроек
warmuza
12:24
Трудности перевода не иначе. Автор, похоже, не понимает о чём пишет.
Apple получит первые 3-нм процессоры в 2022 году
E1nher1
12:24
Если бы у меня были хотя бы зимние сапоги , а не одежда из секенда...
Оптимизируем старые игры под Ryzen - как повысить FPS в неоптимизированных проектах без снижения графических настроек
E1nher1
12:23
Гонял бенч на 2700К в 4.7 ГГц, жаль, что на 5 ГГЦ в свое время не прогнал. Разгоню до 4ггц райзен и результаты скину. Но больше интересен бенч клеар Скай, там одно ядро грузится только.
Оптимизируем старые игры под Ryzen - как повысить FPS в неоптимизированных проектах без снижения графических настроек
Kopcheniy
12:22
Это количество реально ни о чем. Для выпуска в серию слишком мелко, а для тестирования можно обойтись и меньшим количеством.
Apple получит первые 3-нм процессоры в 2022 году
warmuza
12:21
Да чётко же написано: 40 до 45 тысяч процессоров)
Apple получит первые 3-нм процессоры в 2022 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем