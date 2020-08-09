Bethesda решила бесплатно раздать ещё и Quake III
В честь начала QuakeCon@Home компания Bethesda Softworks раздала всем желающим культовую первую часть Quake. В качестве дополнительного подарка за достижение указанной цели в благотворительных сборах компания также обещала всем Quake II, и вот, несколько часов назад Bethesda сообщила, что «домашний» QuakeCon собрал вдвое больше средств, чем планировалось.
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По такому поводу Bethesda решила раздать всем не только Quake II, но и Quake III Arena. Подарки можно будет через несколько часов забрать в клиенте Bethesda.net — вскоре после окончания фестиваля. На момент написания этой заметки подарки доступны ещё не были.
Кстати, если вы не успели получить подарочную первую Quake, то стоит поторопиться: через несколько часов акция завершится; видимо, именно ей на смену и придёт раздача Quake II и Quake III.
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