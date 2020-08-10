За неполную неделю тираж Fall Guys в Steam превысил два миллиона копий
Так уж получилось, что кроме очередных статистических рекордов очаровательная аркада Fall Guys практически никаких новостей и не генерирует. Цифрами можно объяснить многое, поэтому издательство Devolver Digital сегодня в своём Twitter сообщило о достижении Fall Guys отметки в два миллиона проданных копий в Steam.
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Стоит отметить, что помимо PC (Steam) героиня новости также распространяется на PlayStation 4, однако информацией о количестве проданных копий игры на платформе от Sony издатель пока делиться не торопится.
Неожиданностью столь большой успех не является с того самого момента, как Valve опубликовала статистику недельного чарта продаж, в котором Fall Guys с лёгкостью обогнала даже долгожданную Horizon Zero Dawn.
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Релиз Fall Guys состоялся 4 августа; игра представляет собой аркаду-пародию на королевскую битву, где милые «человечки» толпой преодолевают препятствия на пути к финишу. Кто меньше раз упадёт и реже будет попадать под различные ловушки, тот и станет победителем.
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