Похоже, Crash Bandicoot 4 всё-таки выйдет на PC
Анонсированная в июне Crash Bandicoot 4 It’s About Time официально заявлена для PlayStation 4 и Xbox One, однако Activision практически сразу после анонса уточнила, что не исключает возможности выпуска новинки и на «других платформах». И вот, похоже, в Сети раскопали пусть и незначительное, но всё же подтверждение слов руководства Activision.
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Пользователь Twitter под ником SunwerPrower сообщил, что из любопытства просмотрел исходный код страницы сайта Crash Bandicoot 4 и обнаружил в нём упоминания версий игры для PC и Nintendo Switch.
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Данная находка выглядит вполне логично, ведь предыдущий релиз — Crash Bandicoot N. Sane Trilogy — сначала выходил на PlayStation 4, а затем добирался и до PC с Xbox One и Nintendo Switch.
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Crash Bandicoot 4 запланирована к выходу второго октября этого года.
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