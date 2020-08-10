Sega на фоне успеха Steam-версии Persona 4 Golden решила выпускать больше своих игр на PC
Вышедшая в середине июня PC-версия Persona 4 Golden оказалась настолько успешной, что повлияла на восприятие компьютеров как игровой платформы среди руководства компании Sega. Всего за месяц в Steam было продано полмиллиона копий проекта, и вот, в недавней сессии вопросов-ответов с инвесторами президент Sega Харуки и вице-президент Коити Фукадзава заявили, что теперь компания будет активнее выпускать свои проекты на «персоналках».
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Во-первых, компания намерена переносить свои выпущенные ранее игры в Steam и на другие платформы, а во-вторых, впредь Sega будет изначально создавать свои новые мультиплатформенные игры с расчётом на PC-версию.
Когда и как часто Sega планирует портировать свои игры на PC, неясно, но сообщество полагает, что мечты о Persona 5 на компьютерах скоро станут реальностью.
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