Вышедшая в середине июня PC-версия Persona 4 Golden оказалась настолько успешной, что повлияла на восприятие компьютеров как игровой платформы среди руководства компании Sega. Всего за месяц в Steam было продано полмиллиона копий проекта, и вот, в недавней сессии вопросов-ответов с инвесторами президент Sega Харуки и вице-президент Коити Фукадзава заявили, что теперь компания будет активнее выпускать свои проекты на «персоналках».

реклама

анонсы и реклама Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке Супердешевая 1660 - смотри цену сидя 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке

Во-первых, компания намерена переносить свои выпущенные ранее игры в Steam и на другие платформы, а во-вторых, впредь Sega будет изначально создавать свои новые мультиплатформенные игры с расчётом на PC-версию.

Когда и как часто Sega планирует портировать свои игры на PC, неясно, но сообщество полагает, что мечты о Persona 5 на компьютерах скоро станут реальностью.