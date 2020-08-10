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Bethesda не отказывается от плана по внедрению официальной поддержки модификаций в Fallout 76

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В ходе QuakeCon@Home всё же прозвучала некоторая полезная информация для широкого круга игроков. В частности, руководитель разработки Fallout 76 Джефф Гардинер сообщил, что команда продолжает работу над внедрением в игру поддержки пользовательских модификаций. Данная система в Fallout 76 обязательно появится, но когда конкретно, авторы сообщить пока не готовы. Вместо этого нам посоветовали следить за развитием событий.

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По словам Гардинера, внедрение поддержки модификаций в сетевые игры заметно усложнено по сравнению с одиночными проектами, ведь разработчикам надо учитывать особенности сетевой архитектуры.

Стоит отметить, что технически модификации в Fallout 76 уже давно существуют, но неофициально. Когда Bethesda выполнит вышеуказанный план, то модификации можно будет устанавливать и загружать через, например, «Мастерскую Steam» или Creation Club.

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