Bethesda не отказывается от плана по внедрению официальной поддержки модификаций в Fallout 76
В ходе QuakeCon@Home всё же прозвучала некоторая полезная информация для широкого круга игроков. В частности, руководитель разработки Fallout 76 Джефф Гардинер сообщил, что команда продолжает работу над внедрением в игру поддержки пользовательских модификаций. Данная система в Fallout 76 обязательно появится, но когда конкретно, авторы сообщить пока не готовы. Вместо этого нам посоветовали следить за развитием событий.
реклама
По словам Гардинера, внедрение поддержки модификаций в сетевые игры заметно усложнено по сравнению с одиночными проектами, ведь разработчикам надо учитывать особенности сетевой архитектуры.
Стоит отметить, что технически модификации в Fallout 76 уже давно существуют, но неофициально. Когда Bethesda выполнит вышеуказанный план, то модификации можно будет устанавливать и загружать через, например, «Мастерскую Steam» или Creation Club.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила