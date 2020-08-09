Warner Bros. не собирается продавать своё игровое подразделение
На протяжении нескольких месяцев по Сети гуляют слухи о том, что компания Warner Bros. намеревается продать своё игровое подразделение Warner Bros. Interactive Entertainment (оно же WB Games), и что в покупке заинтересованы многие крупные акулы игрового бизнеса, например, Electronic Arts, Take-Two и Activision Blizzard.
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Что ж, за судьбу подразделения можно пока не переживать: руководитель владеющего WarnerBros. конгломерата WarnerMedia Джейсон Килар в открытом письме для сотрудников сообщил о том, что Warner Bros. Interactive остаётся частью Warner Bros.
Стоит напомнить, что в подчинении Warner Bros. Interactive находятся многие именитые студии, например, NetherRealm, Rocksteady, WB Games Montreal, Monolith, Avalanche и другие. Через две недели, по плану, прозвучат анонсы игры по «Отряду самоубийц» и нового проекта по «Бэтмену», продолжение виртуальных приключений «Гарри Поттера», а также, предположительно, будет представлена третья часть серии файтингов Injustice.
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