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Война с вампирами — в новом трейлере дополнения Stonethorn для The Elder Scrolls Online

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Компания Bethesda опубликовала новый трейлер, посвящённый дополнению Stonethorn (у нас известен как «Камни и шипы») для The Elder Scrolls Online. По сюжету, игрокам нужно будет дать отпор вампирам, которые обосновались в древней крепости. Управляет кровососами алхимик Арканис.

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Выход дополнения должен случиться 24 августа на PC. Релиз на консолях произойдёт чуточку позже — 1 сентября (выйдет на Xbox One и PlayStation 4).

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К слову, именно с выходом Stonethorn на консолях появится поддержка русского языка, которая уже присутствует в PC-версии The Elder Scrolls Online.

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