Похоже, среди игровых издателей уже становится традицией приурочивать к проведению своих презентаций/фестивалей бесплатные раздачи игр. Bethesda Softworks, например, решила отметить начало фестиваля QuakeCon at Home бесплатной раздачей культовой первой части серии шутеров Quake.

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Всё, что вам нужно сделать, это запустить клиент Bethesda.net и войти в него под своей учётной записью — подарочная Quake будет автоматически добавлена в вашу библиотеку. Скорее всего, никакого уведомления не будет (у автора этих строк, например, не было), поэтому рекомендуется вручную проверить наличие подарка.

К слову, в планах Bethesda также раздать всем ещё и Quake II, но для этого издательству необходимо собрать в рамках специальной благотворительной акции хотя бы десять тысяч долларов. Если условие будет выполнено и Quake II станет вторым подарком, то мы по возможности максимально оперативно дополним эту заметку.

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Кроме того, в честь QuakeCon компания Bethesda проводит большую распродажу игр как в собственном магазине, так и в Steam и GOG. С огромными скидками можно приобрести DOOM Eternal, Prey, Wolfenstein Youngblood и многие другие игры издательства.