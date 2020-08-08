Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Bethesda бесплатно раздаёт первую Quake

+
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
Скидки 60% в Ситилинке, акция только началась!
Супердешевая RTX 2070 в Регарде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя

Похоже, среди игровых издателей уже становится традицией приурочивать к проведению своих презентаций/фестивалей бесплатные раздачи игр. Bethesda Softworks, например, решила отметить начало фестиваля QuakeCon at Home бесплатной раздачей культовой первой части серии шутеров Quake.

реклама

анонсы и реклама
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке

Всё, что вам нужно сделать, это запустить клиент Bethesda.net и войти в него под своей учётной записью — подарочная Quake будет автоматически добавлена в вашу библиотеку. Скорее всего, никакого уведомления не будет (у автора этих строк, например, не было), поэтому рекомендуется вручную проверить наличие подарка.

К слову, в планах Bethesda также раздать всем ещё и Quake II, но для этого издательству необходимо собрать в рамках специальной благотворительной акции хотя бы десять тысяч долларов. Если условие будет выполнено и Quake II станет вторым подарком, то мы по возможности максимально оперативно дополним эту заметку.

реклама

реклама

Кроме того, в честь QuakeCon компания Bethesda проводит большую распродажу игр как в собственном магазине, так и в Steam и GOG. С огромными скидками можно приобрести DOOM Eternal, Prey, Wolfenstein Youngblood и многие другие игры издательства.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

bethesda softworks id software quake
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Bethesda бесплатно раздаёт первую Quake
+
Remedy уже активно работает над новой игрой во вселенной Alan Wake и Control
2
Сетевой режим Call of Duty Modern Warfare стал временно бесплатным
7
Первое сюжетное дополнение к DOOM Eternal покажут в конце августа, а пока — тизер
13
Долгожданная PC-версия Horizon Zero Dawn уже доступна для прохождения
67
Состоялся релиз гонки Fast & Furious Crossroads по «Форсажу»
5

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
26 июля 2020 45
Тестирование трех поколений видеокарт в игре Death Stranding
7 августа 2020 28
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
3 августа 2020 50
Деньги вперед: главные игры первой половины августа 2020 года
4 августа 2020 33
Битва процессоров: Core i7-9700КF VS Core i7-8700К VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
27 июля 2020 39
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
3 августа 2020 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

AMD снова переиграла Intel - вышли новые Ryzen XT
117
Тестирование трех поколений видеокарт в игре Death Stranding
28
Восемь причин "за" и "против" апгрейда в августе 2020
46
3 главные причины, по которым никогда нельзя связываться с комплектующими, бывшими в употреблении
88
Битва четырехъядерников: AMD Phenom II X4 955 Black Edition против Intel Core i3-8100
17
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-E Gaming
1

Сейчас обсуждают

warmuza
12:57
Если АМД сможет тягаться с тишкой - она и стоить будет, как тишка.
AMD уже разрабатывает графический процессор Navi четвёртого поколения
warmuza
12:56
А что должно выходить?
AMD уже разрабатывает графический процессор Navi четвёртого поколения
El1x3r7714
12:55
Ещё один шизоид полетел в чс, спасибо, сайт становится чище лично для меня! :)
3 главные причины, по которым никогда нельзя связываться с комплектующими, бывшими в употреблении
warmuza
12:54
Вашими стараниями, там на хамон и равиоли из мраморной говядины набирается.
Российская версия флагманского HUAWEI P30 подешевела более чем на 30 000 рублей – мощный процессор, быстрая зарядка и продвинутая камера по самой низкой стоимости с начала продаж
Пузо
12:51
Интересно, когда в китае запретят продавать продукцию эппл?
Все будущие устройства Huawei будут работать на собственной ОС HongMeng
Александр Тормин
12:48
Сколько ждать на редми 8
6 смартфонов Xiaomi получили стабильную версию MIUI 12 в России и мире
Павел
12:46
Обычный чёрный стул с картинками. Самая стандартная конструкция. Где тут уникальный дизайн? Берём любой китайский стул без отличительных знаков, добавляем такие же картинки и вот вам супер уникальный ...
Noblechairs объявила о выпуске игрового кресла HERO Gaming Chair DOOM Edition
in_cognito
12:43
Не раскрылся потенциал.
Битва четырехъядерников: AMD Phenom II X4 955 Black Edition против Intel Core i3-8100
warmuza
12:34
Пасиба за честность.
Remedy уже активно работает над новой игрой во вселенной Alan Wake и Control
Shock Memes
12:31
Честно, вселенная покачто так себе.
Remedy уже активно работает над новой игрой во вселенной Alan Wake и Control
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем