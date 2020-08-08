Bethesda бесплатно раздаёт первую Quake
Похоже, среди игровых издателей уже становится традицией приурочивать к проведению своих презентаций/фестивалей бесплатные раздачи игр. Bethesda Softworks, например, решила отметить начало фестиваля QuakeCon at Home бесплатной раздачей культовой первой части серии шутеров Quake.
реклама
Всё, что вам нужно сделать, это запустить клиент Bethesda.net и войти в него под своей учётной записью — подарочная Quake будет автоматически добавлена в вашу библиотеку. Скорее всего, никакого уведомления не будет (у автора этих строк, например, не было), поэтому рекомендуется вручную проверить наличие подарка.
К слову, в планах Bethesda также раздать всем ещё и Quake II, но для этого издательству необходимо собрать в рамках специальной благотворительной акции хотя бы десять тысяч долларов. Если условие будет выполнено и Quake II станет вторым подарком, то мы по возможности максимально оперативно дополним эту заметку.
реклама
реклама
Кроме того, в честь QuakeCon компания Bethesda проводит большую распродажу игр как в собственном магазине, так и в Steam и GOG. С огромными скидками можно приобрести DOOM Eternal, Prey, Wolfenstein Youngblood и многие другие игры издательства.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила