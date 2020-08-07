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Экшен-триллер Control получит в этом месяце дополнение с Аланом Вейком

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Разработчики из студии Remedy совместно с издательством 505 Games представили новый трейлер второго дополнения для экшена Control. Свежее DLC называется AWE, и в плане сюжета оно тесно связано с писателем Аланом Вейком — героем прошлой игры Alawn Wake от Remedy. В конце ролика мы даже можем увидеть мордашку самого Алана.

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Дополнение AWE поступит в продажу уже 27 августа. Если что, это ровно через год после релиза оригинальной Control.

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В этом месяце, напомним, игра появится в Steam, до настоящего момента Epic Games оплатила временное эксклюзивное размещение в своём цифровом магазине.

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