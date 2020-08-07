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Сетевой режим Call of Duty Modern Warfare стал временно бесплатным

5
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Если вам вдруг совершенно нечем заняться на выходных в начале августа, а все игры уже давно пройдены, а то и не один раз, то у Activision совместно с Infinity Ward есть хорошее предложение: опробовать мультиплеер Call of Duty Modern Warfare (2019) на протяжении пяти дней. Таким способом разработчики и издатель решили отметить начало в шутере нового, пятого игрового сезона.

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В рамках бесплатного доступа, который реализован через клиент Call of Duty Warzone, игрокам в Modern Warfare предложат сыграть в классических сетевых режимах на пяти картах, включая добавленные в пятом сезоне Petrov Oil Rig и Suldal Harbor.

Кроме того, на протяжении выходных в игре будет действовать удвоенный набор опыта персонажа, опыта оружия и прогресса уровней боевого пропуска. Сама же акция бесплатного доступа к игре продлится вплоть до 12 августа, 20:00 по московскому времени.

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Теги

activision infinity ward call of duty modern warfare
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psyDaVinci
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о да
Сетевой режим Call of Duty Modern Warfare стал временно бесплатным
McArcher
23:08
Я его добавил в ЧС, но статья не исчезает со страницы. ЧЯДНТ ?
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