PC-геймеры ждали этого дня без малого три с половиной года, и вот, один из самых известных проектов для PlayStation 4 — Horizon Zero Dawn — наконец-то добрался до «старшей» игровой платформы. Игра уже доступна в Steam и Epic Games Store, однако цена вопроса вполне может называться кусачей: 2 800 рублей за игру, которой 3,5 года, это, всё-таки, немало.

реклама

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке

Игра стремительно набирает «онлайн», и по состоянию на момент написания данной заметки одновременно в Steam приключение рыжеволосой воительницы Элой проходили почти 50 тысяч человек; и это ещё при учёте параллельного релиза на конкурирующей платформе в лице Epic Games Store. На какой отметке рост остановится, пока можно только догадываться.