Долгожданная PC-версия Horizon Zero Dawn уже доступна для прохождения
PC-геймеры ждали этого дня без малого три с половиной года, и вот, один из самых известных проектов для PlayStation 4 — Horizon Zero Dawn — наконец-то добрался до «старшей» игровой платформы. Игра уже доступна в Steam и Epic Games Store, однако цена вопроса вполне может называться кусачей: 2 800 рублей за игру, которой 3,5 года, это, всё-таки, немало.
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Игра стремительно набирает «онлайн», и по состоянию на момент написания данной заметки одновременно в Steam приключение рыжеволосой воительницы Элой проходили почти 50 тысяч человек; и это ещё при учёте параллельного релиза на конкурирующей платформе в лице Epic Games Store. На какой отметке рост остановится, пока можно только догадываться.
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