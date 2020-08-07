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Состоялся релиз гонки Fast & Furious Crossroads по «Форсажу»

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Быть может, игровая общественность в своё время и не пришла в восторг от показа игрового процесса гоночной игры Fast & Furious Crossroads, но планы по выпуску проекта 7 августа это никак не нарушило. Сегодня гонка поступила в продажу на PC (Steam), PlayStation и Xbox One.

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Удовольствие, если к прохождению Fast & Furious Crossroads это слово вообще применимо, обойдётся вам в 1 999 рублей в базовом издании в Steam; впрочем, при желании можно загрузить так называемый стартовый набор, в состав которого входит одна машина и несколько элементов кастомизации.

Fast & Furious Crossroads предполагает как прохождение режиме кампании, так и динамичные поездки в режиме сетевой игры.

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