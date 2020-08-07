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Через две недели Rocksteady покажет игру по «Отряду самоубийц»

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Информация о том, что студия Rocksteady готовит проект по суперзлодейскому «Отряду самоубийц», появляется в Сети давно и сравнительно часто. Сегодня у неё появилось официальное подтверждение непосредственно от Rocksteady, и официальный анонс, судя по тексту сообщения студии, должен состояться 22 августа.

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По предварительным сведениям, новая игра именуется Suicide Squad: Kill the Justice League, и по сюжету нам предстоит расправиться с «Лигой справедливости». В любом случае, догадки можно уже оставить и просто подождать две недели.

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