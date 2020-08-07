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Работа над Diablo IV идёт по плану и с приемлемой скоростью

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Как и многие студии-разработчики игр, Blizzard находится в самоизоляции, однако в отличие от коллег по цеху, на работе «Метелицы» работа из дома негативным образом практически не отразилась. В частности, работа над Diablo IV движется по плану и с «доизоляционной» скоростью, о чём сообщил Род Фергюссон, перешедший в Blizzard из The Coalition в марте этого года всего за неделю до введения карантина.

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По словам Фергюссона, ему удалось проработать в офисе Blizzard всего неделю, после чего всех отправили на самоизоляцию. Ему, как человеку, старающемуся мотивировать и подбадривать своих сотрудников «вживую», такие ограничения дались непросто, но самое главное в том, что на производительности разработчиков это не сказалось.

Увы, но даже приблизительные сроки выхода Diablo IV затянуты завесой тайны. Возможно, она рассеется в начале следующего года во время полностью «онлайнового» фестиваля BlizzCon. Традиционный «живой» BlizzCon в этом году отменён из-за пандемии.

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Работа над Diablo IV идёт по плану и с приемлемой скоростью
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