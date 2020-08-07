Sony провела очередной выпуск State of Play; и хотя компания сразу предупредила, что ничего громкого на нём ждать не стоит, парочку достойных публикации новостей «по следам» всё же найти удалось. Одной из таких новостей стала расширенная демонстрация игрового процесса перспективного лутер-слэшера Godfall для PC и PlayStation 5. В центре внимания в данной записи святая святых Godfall — рукопашные сражения.

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В качестве небольшого, но очень важного бонуса разработчики дополнительно отметили, что Godfall не последует модели «pay-to-win»: всё оружие и экипировка здесь зарабатываются исключительно собственными силами.

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Релиз запланирован на конец этого года.