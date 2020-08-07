Почти 9 минут игрового процесса «некстгенного» слэшера Godfall
Sony провела очередной выпуск State of Play; и хотя компания сразу предупредила, что ничего громкого на нём ждать не стоит, парочку достойных публикации новостей «по следам» всё же найти удалось. Одной из таких новостей стала расширенная демонстрация игрового процесса перспективного лутер-слэшера Godfall для PC и PlayStation 5. В центре внимания в данной записи святая святых Godfall — рукопашные сражения.
реклама
В качестве небольшого, но очень важного бонуса разработчики дополнительно отметили, что Godfall не последует модели «pay-to-win»: всё оружие и экипировка здесь зарабатываются исключительно собственными силами.
реклама
Релиз запланирован на конец этого года.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила