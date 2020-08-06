Разработчики из Codemasters показали свежий геймплейный трейлер Dirt 5. Ролик посвятили особому типу заездов — Ice Breaker. Покатушки проходили на живописной норвежской трассе. Суть заезда становится понятна по названию. Есть кольцевая трасса, покрытая льдом.

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Слабое сцепление с дорогой, плавные повороты, умение виртуозно управлять дроссельной заслонкой — всё эти обстоятельства напрямую связаны с этим типом заездов.

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Одной лишь Норвегией дело не ограничится. Будут и Непал, и Ист-Ривер, и много чего ещё. Релиз Dirt 5 должен состояться 9 октября на PC, PlayStation 4 и Xbox One. Чуть позже проект заявится на консолях нового поколения и стриминговом сервисе Stadia.