Разработчики из CD Projekt Red устроили раздачу оригинального «Ведьмака» — первой ролевой игры из знаменитой серии, которая позже принесла своим создателям мировую известность. На самом деле, раздачей первой The Witcher поляки занимаются уже не в первый раз. Подобные акции случались и ранее.

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Важно знать, что до завершения раздачи осталось около восьми часов. И ещё важно понимать, что раздача происходит в собственном цифровом магазине разработчиков — GOG.com. То есть, надо прямо сейчас зайти в магазин и успеть оформить заказ.

Это, конечно, не Epic Games с её еженедельными раздачами, но тоже пойдет.