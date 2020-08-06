В GOG снова бесплатно раздают первого «Ведьмака», но надо поторопиться
Разработчики из CD Projekt Red устроили раздачу оригинального «Ведьмака» — первой ролевой игры из знаменитой серии, которая позже принесла своим создателям мировую известность. На самом деле, раздачей первой The Witcher поляки занимаются уже не в первый раз. Подобные акции случались и ранее.
реклама
Важно знать, что до завершения раздачи осталось около восьми часов. И ещё важно понимать, что раздача происходит в собственном цифровом магазине разработчиков — GOG.com. То есть, надо прямо сейчас зайти в магазин и успеть оформить заказ.
Это, конечно, не Epic Games с её еженедельными раздачами, но тоже пойдет.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила