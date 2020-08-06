На прошлом мероприятии Night City Wire разработчики из CD Projekt RED не смогли сообщить всю важную предрелизную информацию об игре, поэтому сразу известили игроков о том, что в этом году проведёт ещё как минимум одно такое мероприятие. Ждать долго нас не заставили, и вот, сегодня огласили дату проведения второго выпуска Night City Wire — следующий понедельник, 10 августа, 19:00 по московскому времени.

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В её рамках нам поведают подробности об игровых прологах, покажут различные виды вооружения, а также расскажут об игровой рок-группе Samurai.

Напоминаем, что Cyberpunk 2077 планируется к выходу 19 ноября.