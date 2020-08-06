Новая презентация Cyberpunk 2077 пройдёт 10 августа
На прошлом мероприятии Night City Wire разработчики из CD Projekt RED не смогли сообщить всю важную предрелизную информацию об игре, поэтому сразу известили игроков о том, что в этом году проведёт ещё как минимум одно такое мероприятие. Ждать долго нас не заставили, и вот, сегодня огласили дату проведения второго выпуска Night City Wire — следующий понедельник, 10 августа, 19:00 по московскому времени.
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В её рамках нам поведают подробности об игровых прологах, покажут различные виды вооружения, а также расскажут об игровой рок-группе Samurai.
Напоминаем, что Cyberpunk 2077 планируется к выходу 19 ноября.
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