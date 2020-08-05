Хардкорный ролевой экшен Mortal Shell выйдет через две недели
Студия Cold Symmetry объявила о том, что её вдохновлённый Dark Souls ролевой боевик Mortal Shell поступит в продажу 18 августа на PC (Epic Games Store) и консолях PlayStation 4 и Xbox One. Эксклюзивность для Epic Games Store будет продолжаться год, после чего Mortal Shell выйдет в Steam и, возможно, других сервисах.
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Стоит отметить, что внимание игрового сообщества Mortal Shell привлекла ещё на этапе публичного бета-тестирования: в нём приняло участие более 350 тысяч игроков, а за чужими прохождениями «беты» на просторах Twitch и YouTube наблюдало свыше пяти миллионов человек. С такой статистикой можно предположить, что старт у Mortal Shell будет успешным.
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Напомним, что основная геймплейная особенность Mortal Shell заключается в возможности использования «оболочек» поверженных противников вместе с их оружием, спецспособностями и прочим, благодаря чему скучать в игре не придётся, ведь необходимо изучать различные стили боя за многочисленные «оболочки».
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