Epic Games продолжает развивать свою популярнейшую королевскую битву Fortnite, и сегодня в официальной новостной ленте проекта появилось уведомление о выходе обновления 13.40 «Весёлая поездка», благодаря которому в игре теперь можно управлять полноценными автомобилями.

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На данный момент известно, что игрокам будут доступны седан, спортивное купе, пикап и тягач. Но со временем разнообразие доступных машин наверняка будет увеличиваться. Только не забывайте следить за запасом топлива: пополнять бензобаки можно на соответствующих заправочных станциях или из канистр, которые можно обнаружить в качестве «лута».

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В общем, если Fortnite для вас не была достаточно прилипчивой, то теперь всё может измениться, достаточно лишь пригласить друзей поиграть наперегонки.