Как известно, в Assassin’s Creed Valhalla мы играем воинственным викингом по имени Эйвор, приведшим свой народ на английский берег с целью капитально там обосноваться. Во время игры в любой момент допускается смена пола Эйвора, что геймплейно объясняется развитием Анимуса, а в плане «лора», видимо, одновременным участием обеих версий главного героя в событиях игры. Однако изначально разработчики хотели обойтись без таких усложнений и просто сделать единственную версию Эйвора — женскую.

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По крайней мере, такой информацией располагает художник, сотрудничавший с Ubisoft в работе над «Валгаллой». Сообщается, что непосредственно команда разработчиков хотела сделать только главного героя-женщину, но руководство Ubisoft потребовало добавить мужскую версию и сконцентрировать на ней всю маркетинговую кампанию Assassin’s Creed Valhalla, дескать, с героем-женщиной проект бы продался хуже. В качестве косвенного подтверждения данной информации выступает и само имя героя — Эйвор; если «погуглить», то выяснится, что Эйвор — женское скандинавское имя.

Однако главный сценарист Assassin’s Creed Valhalla Дерби Макдевит опроверг эти слухи, заявив, что проект с самого начала создавался с расчётом и на мужскую, и на женскую версию главного героя, и если мы начнём его проходить, то сами поймём, что решение о главном герое не могло быть принято в последнюю минуту. Впрочем, слова Макдевита никак не объясняют, почему вопрос о главном герое не мог стоять ещё на этапе препроизводства Valhalla.

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Напомним, Assassin’s Creed Valhalla выйдет 17 ноября на всех актуальных платформах.