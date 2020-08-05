Blizzard проведёт онлайн-версию фестиваля BlizzCon в начале следующего года
В конце мая Blizzard объявила о том, что фестиваль BlizzCon в этом году отменяется из-за коронавируса. Ситуация с пандемией всё ещё обстоит очень остро, особенно в США, поэтому ни о какой отмене данного решения и речи быть не может.
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Вместо этого Blizzard проведёт онлайн-версию BlizzCon, и несколько часов назад президент компании Джей Аллен Брэк, выступая перед инвесторами, уточнил, что проведение мероприятия в цифровом виде запланировано на начало следующего года. Как утверждает руководство Blizzard, в «онлайновом» BlizzCon они постараются сохранить дух фестиваля.
На данный момент это лишь догадки, но, скорее всего, на виртуальном BlizzCon нам расскажут что-то новое о Diablo IV и Overwatch 2, а также известят о плане дальнейшего развития World of Warcraft.
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