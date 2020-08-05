В конце мая Blizzard объявила о том, что фестиваль BlizzCon в этом году отменяется из-за коронавируса. Ситуация с пандемией всё ещё обстоит очень остро, особенно в США, поэтому ни о какой отмене данного решения и речи быть не может.

реклама

Вместо этого Blizzard проведёт онлайн-версию BlizzCon, и несколько часов назад президент компании Джей Аллен Брэк, выступая перед инвесторами, уточнил, что проведение мероприятия в цифровом виде запланировано на начало следующего года. Как утверждает руководство Blizzard, в «онлайновом» BlizzCon они постараются сохранить дух фестиваля.

анонсы и реклама Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке RTX 2080 Ti - цена упала на порядок <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Цена на память рухнула в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке

На данный момент это лишь догадки, но, скорее всего, на виртуальном BlizzCon нам расскажут что-то новое о Diablo IV и Overwatch 2, а также известят о плане дальнейшего развития World of Warcraft.