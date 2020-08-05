Продажи Detroit Become Human после выхода в Steam преодолели отметку в 5 млн копий
Французская студия Quantic Dream сообщила о том, что продажи её интерактивного фильма Detroit Become Human преодолели отметку в пять миллионов копий, что стало возможным благодаря релизу в Steam, произошедшему меньше месяца назад.
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Стоит напомнить, что изначально Detroit Become Human была эксклюзивом для PlayStation 4; лишь спустя полтора года проект добрался до Epic Games Store, а ещё спустя полгода — до Steam.
Разработчики не уточнили, сколько миллионов копий приходятся конкретно на PC-версию, однако известно, что незадолго до выхода Detroit Become Human её тираж на PlayStation 4 составлял 3,2 млн копий.
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Зато известно, что игрокам очень понравилась функция Community Play, благодаря которой аудитория стримеров на Twitch могла непосредственно влиять на прохождение игры, превращая Detroit Become Human из одиночного развлечения в социальное.
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