Французская студия Quantic Dream сообщила о том, что продажи её интерактивного фильма Detroit Become Human преодолели отметку в пять миллионов копий, что стало возможным благодаря релизу в Steam, произошедшему меньше месяца назад.

реклама

анонсы и реклама Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке RTX 2080 Ti - цена упала на порядок <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Цена на память рухнула в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке

Стоит напомнить, что изначально Detroit Become Human была эксклюзивом для PlayStation 4; лишь спустя полтора года проект добрался до Epic Games Store, а ещё спустя полгода — до Steam.

Разработчики не уточнили, сколько миллионов копий приходятся конкретно на PC-версию, однако известно, что незадолго до выхода Detroit Become Human её тираж на PlayStation 4 составлял 3,2 млн копий.

реклама

Зато известно, что игрокам очень понравилась функция Community Play, благодаря которой аудитория стримеров на Twitch могла непосредственно влиять на прохождение игры, превращая Detroit Become Human из одиночного развлечения в социальное.