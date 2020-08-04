Компания Wargaming продолжает совершенствовать и дополнять свою популярную онлайновую игру World of Tanks. Сегодня состоялся релиз самого крупного за этот год обновления, которое получило порядковый номер 1.10. Нововведений белорусы припасли много: переработанная система оборудования, новая ветка средних польских танков, карта «Жемчужная река» в случайных боях и ребаланс технических характеристик популярных высокоуровневых машин.

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Подробно ознакомиться со всеми деталями «обновки» можно на официальном сайте проекта. Там есть красиво оформленная страничка, где все заявленные нововведения расписаны максимально подробно. Отдельно хочется заострить внимание на паре вещей.

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Так, карта «Жемчужная река» была выведена из игры в 2015 году. Разработчики утверждают, что данное решение обусловлено тем, что карта не позволяла полностью раскрыть боевой потенциал всех типов техники. Игроки жаловались на чрезмерную «коридорность» локации и её запутанные проезды. Карту переработали и вдохнули в неё новую жизнь.

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Новая система оборудования в World of Tanks самими авторами называется «Оборудование 2.0», что красноречиво свидетельствует о масштабах проделанной работы. Wargaming добавила новые типы оборудования и пересмотрела систему бонусов к характеристикам уже имеющихся единиц оборудования. Подробнее об этой геймплейной составляющей можно узнать, просмотрев специальный ролик.

Ветка польских средних танков — это семь новых машин, включая премиум-танк восьмого уровня и «топовый» танк CS-63 с газотурбинным двигателем. Последний может работать в двух режимах: обычном и турбо. В турбо-режиме максимальная скорость машины может достигать 70 км/ч. Ещё одна полезная «фишка» обновления 1.10 — переработанная система коммуникации в бою. Она стала более информативной, сохранив при этом простоту использования.