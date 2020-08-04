Microsoft показала новую версию магазина для консолей Xbox
Компания Microsoft представила новый облик цифрового магазина для консолей Xbox. Редмондцы в очередной раз пытаются сделать его более удобным и интуитивно понятным. Ещё одно важное обстоятельство — новая версия магазина будет работать намного быстрее. Здесь важны детали, а их очень много, что-то мы забудем обсудить.
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Время запуска магазина будет максимально приятным — менее двух секунд. Система поиска получила многочисленные оптимизации. С точки зрения дизайна всё тоже улучшилось. Больше никакой аляповатости в плашках и иконках, магазин стал очень сильно походить на тот же PlayStation Store и, если хотите, Epic Games Store.
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Меню с основными разделами находится слева. По нажатию кнопки с играми появляется вспомогательное меню с категориями.
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Напомним, публичное тестирование новой версии магазина начнётся уже завтра, 5 августа. Мероприятие будет проходить в рамках программы Xbox Insiders.
Полноценный запуск обновлённого магазина состоится осенью.
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