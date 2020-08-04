Слух: скоро состоится анонс Final Fantasy XVI
Пользователь Reddit, скрывающийся под ником Navtra и до этого практически полностью «предсказавший» всю июньскую линейку анонсов от Sony, сообщил о том, что Final Fantasy XVI реальна, и презентация игры состоится раньше, чем многие предполагают. Как уточняет Navtra, новую часть знаменитой серии должны были представить ещё в июне, но почему-то отменили показ.
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По располагаемой Navtra информации, Final Fantasy XVI будет в «какой-то степени» эксклюзивна для PlayStation 5. Естественно, к этой информации следует относиться со здоровой долей скептицизма, каким бы авторитетным не был её источник.
Напомним, вчера Sony объявила о том, что следующий выпуск State of Play пройдёт 6 августа поздним вечером по московскому времени. Больших анонсов, впрочем, ждать не стоит: Sony покажет игры от сторонних разработчиков для PS4 и PSVR, а также поведает дополнительные подробности об уже анонсированных ранее проектах для PlayStation 5. Ранее СМИ сообщали о том, что в августе будет два выпуска State of Play, и именно на втором нас ждёт что-то действительно интересное.
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