В геройском шутере Overwatch, как и положено современной игре, периодически проходят различные так называемые ивенты. Осенью — на хэллоуинскую тематику, в декабре — на рождественскую, и так далее. В августе в Overwatch традиционно проходят «Летние игры», и вот, стало известно, что летнее событие в популярном шутере от Blizzard стартует уже сегодня вечером.

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По традиции, игроков ждут новые облики персонажей на тему летних видов спорта и отдыха, соответствующие граффити, иконки, эмоции, заставки и прочее. Скорее всего, в рамках «Летних игр» в Overwatch снова можно будет сыграть в забавный режим «Лусиобол», в котором игрокам необходимо забивать голы, пиная гигантский мяч, но, возможно (хоть и крайне маловероятно), Blizzard устроит нам сюрприз и выпустит что-нибудь новое и более увлекательное.

Традиционно игровые события в Overwatch проходят на протяжении трёх недель.