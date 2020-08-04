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Энтузиаст показал геймплей «ремастера» Diablo II в высоком разрешении

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Имя энтузиаста Michael ReznoR в середине июля уже появлялось в нашей редакционной новостной ленте, когда он впервые показал, как в теории мог бы выглядеть ремастер культовой Diablo II. Запрос на новые подобные видеоролики оказался слишком высоким, чтобы его проигнорировать, и энтузиаст опубликовал свежую запись геймплея Diablo II за волшебницу в разрешении 4K при шестидесяти кадрах в секунду.

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На практике же нижеуказанный видеоролик представляет собой запись геймплея оригинальной Diablo II, которую подогнали под 4K с помощью нейросети и продвинутых инструментов интерполяции движений. Исключительно с целью демонстрации того, как мог бы выглядеть ремастер Diablo II, если бы Blizzard всё-таки взялась за его разработку.

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Напомним, что сейчас Blizzard трудится над Diablo IV, которая, по сути, является продолжателем традиций Diablo и Diablo II. Даже приблизительных сроков выхода четвёртой части великой серии, впрочем, пока нет.

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