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Видео: как мог бы выглядеть ремастер культовой Diablo II

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Анонс официального ремастера Diablo II на прошлогодней BlizzCon вопреки слухам и утечкам так и не состоялся. Возможно, мы так никогда и не увидим обновлённую культовую часть серии, однако энтузиаст Michael ReznoR показал, как она примерно могла бы выглядеть.

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Как пишет энтузиаст, оригинальная Diablo II Lord of Destruction работает в разрешении 800x600 точек с ограничением в 25 кадров в секунду. Ему же с помощью нейросети и продвинутых инструментов интерполяции движений удалось не только увеличить качество картинки, но и повысить разрешение до 4K (с сохранением соотношения сторон 4:3), а рабочую частоту кадров — до 60 fps.

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Строго говоря, острой необходимости в ремастере Diablo II не наблюдается: в прошлом году Blizzard официально анонсировала Diablo IV, которая во многом является продолжателем заложенных в первой и второй частях традиций. К сожалению, пока что неизвестны даже приблизительные сроки выхода Diablo IV.

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Видео: как мог бы выглядеть ремастер культовой Diablo II
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