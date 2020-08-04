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Глава Xbox Фил Спенсер поблагодарил PC-сообщество за поддержку

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Не секрет, что игровое крыло Microsoft вместе с внутренними студиями за последние несколько предприняли огромные усилия, чтобы фактически объединить платформы PC и Xbox. В прошлом году вышла PC-версия подписки Xbox Game Pass, крупные проекты для Xbox также выходят на PC, и в целом отмечается положительная, очень правильная тенденция.

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Не в последнюю очередь это заслуга руководителя подразделения Xbox Фила Спенсера, который на днях в своём официальном Twitter поблагодарил сообщество PC-игроков за поддержку. Впереди у компании ещё много работы, но она уже впечатлена уровнем поддержки, который она видит на просторах Steam и Xbox Game Pass.

Стоит отметить, что Спенсер не фантазирует: поддержка PC-сообщества у игрового крыла Microsoft действительно впечатляет. Так, например, игрокам очень понравился нестандартный «выживач» Grounded от ныне внутренней студии Obsidian Entertainment, в «топе» предзаказов находится Microsoft Flight Simulator, да и пиратский экшен Sea of Thieves спустя два месяца после релиза в Steam продолжает радовать высокими продажами.

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