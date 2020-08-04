Не секрет, что игровое крыло Microsoft вместе с внутренними студиями за последние несколько предприняли огромные усилия, чтобы фактически объединить платформы PC и Xbox. В прошлом году вышла PC-версия подписки Xbox Game Pass, крупные проекты для Xbox также выходят на PC, и в целом отмечается положительная, очень правильная тенденция.

реклама

анонсы и реклама Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке RTX 2080 Ti - цена упала на порядок <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Цена на память рухнула в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке

Не в последнюю очередь это заслуга руководителя подразделения Xbox Фила Спенсера, который на днях в своём официальном Twitter поблагодарил сообщество PC-игроков за поддержку. Впереди у компании ещё много работы, но она уже впечатлена уровнем поддержки, который она видит на просторах Steam и Xbox Game Pass.

Стоит отметить, что Спенсер не фантазирует: поддержка PC-сообщества у игрового крыла Microsoft действительно впечатляет. Так, например, игрокам очень понравился нестандартный «выживач» Grounded от ныне внутренней студии Obsidian Entertainment, в «топе» предзаказов находится Microsoft Flight Simulator, да и пиратский экшен Sea of Thieves спустя два месяца после релиза в Steam продолжает радовать высокими продажами.