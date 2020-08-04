Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Дополнение Ural Challenge для симулятора Spintires добавляет новый регион и вездеход

+
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
Скидки 60% в Ситилинке, акция только началась!
Супердешевая RTX 2070 в Регарде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя

Компания Oovee Games опубликовала трейлер дополнения Ural Challenge для симулятора ежды по бездорожью Spintires. Это DLC добавляет в игру новый регион «Уральские горы» и новый вездеход «Шерп Макс».

реклама

анонсы и реклама
Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке
RTX 2080 Ti - цена упала на порядок
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Цена на память рухнула в Ситилинке
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке

На этом список изменений не заканчивается. После установки Ural Challenge в Spintires улучшается физика воды — теперь она будет учитывать форму погружаемых объектов. Вода также станет учитывать силы давления и трения. Тот же самый «Шерп Макс» способен передвигаться по воде, что важно. Дополнительно игрок получит возможность отслеживать показатели давления в шинах и гибче настраивать управление техникой.

реклама

Ural Challenge уже доступно для скачивания.

Оценитe материал
рейтинг: 4.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

oovee games ural challenge
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Дополнение Ural Challenge для симулятора Spintires добавляет новый регион и вездеход
+
Ещё один трейлер Paradise Lost — приключенческой игры про разрушенную войной Польшу
+
Microsoft назвала причины смены логотипа Xbox Game Pass
+
135 млн копий Grand Theft Auto V, рост доходов и другие детали из финансового отчёта Take-Two
+
Стали известны подробности пятого сезона Call of Duty Modern Warfare и Warzone
4
В Valorant появится классический режим Deathmatch
5

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
26 июля 2020 45
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
22 июля 2020 28
Битва процессоров: Core i7-9700КF VS Core i7-8700К VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
27 июля 2020 38
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
3 августа 2020 40
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & Radeon RX 5700 XT VS Ryzen 7 3700X & GeForce RTX 2070 Super
24 июля 2020 24
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
3 августа 2020 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем недорогой игровой компьютер на новом хите от AMD — Ryzen 3 3100
110
Пять причин покупать комплектующие с рук и отказаться от переплаты за товар в розничных сетях
201
Ставим точку в споре о выборе 16 или 32 Гб памяти в 2020 году
102
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
40
Как легко создать свой циферблат для Xiaomi Mi Band 4
2
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
21
Обзор и тестирование корпуса ASUS TUF Gaming GT301
7
Деньги вперед: главные игры первой половины августа 2020 года
3

Сейчас обсуждают

Гришенька Гузиков
12:48
Как по мне, что есть Обнова что нет, одна фигня
66 смартфонов HUAWEI получат прошивку EMUI 11 на Android 11 – список и названия телефонов
Стенли Твидл
12:48
жду(н) бесплатной раздачи рдр2 в стиме!
GTA V и GTA Online бьют рекорды продаж, принося огромную прибыль Take-Two спустя 7 лет, но это только начало
Mr. Night
12:47
Не помечает
Защитник Windows помечает CCleaner как потенциально нежелательное приложение
D3m0n
12:47
Гугл хочет сам писать, чтобы рекламу подпихивать ))
Смартфоны Google смогут конвертировать в текст голосовые разговоры
terenty79
12:44
и как жить этим людям теперь без этой циферки у ведроида?
Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro не получат Android 11
Илья Жуков
12:44
Serious Sam 4 еще выходит в августе
Деньги вперед: главные игры первой половины августа 2020 года
X-Hunter777
12:42
На МРОТ даже одному человеку нормально месяц не прожить. ЖКХ, проезд, интернет, немного самой дешёвой еды чтобы в обморок с голода не падать... вот и весь МРОТ. Обуваться, одеваться на какие доходы ?...
Пять причин покупать комплектующие с рук и отказаться от переплаты за товар в розничных сетях
X-Hunter777
12:39
Такие люди, как вы, не должны продолжать свой род. Зачем вам женщина, когда есть 2 руки и порнхаб :-)
Пять причин покупать комплектующие с рук и отказаться от переплаты за товар в розничных сетях
X-Hunter777
12:37
Не интересуюсь распродажами. С юных лет безразлична к моде и понтам.
Пять причин покупать комплектующие с рук и отказаться от переплаты за товар в розничных сетях
X-Hunter777
12:34
Статистика по продажам, RMA и возвратам видеокарт относительно свежих поколений https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vQbqvpHU0z6oK9HaCRbDPhkEoq5OA32mRGysyDZYhFsAk2kwKie-DaKplFyco7vwlw3ansFp...
Пять причин покупать комплектующие с рук и отказаться от переплаты за товар в розничных сетях
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем