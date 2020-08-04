Дополнение Ural Challenge для симулятора Spintires добавляет новый регион и вездеход
Компания Oovee Games опубликовала трейлер дополнения Ural Challenge для симулятора ежды по бездорожью Spintires. Это DLC добавляет в игру новый регион «Уральские горы» и новый вездеход «Шерп Макс».
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На этом список изменений не заканчивается. После установки Ural Challenge в Spintires улучшается физика воды — теперь она будет учитывать форму погружаемых объектов. Вода также станет учитывать силы давления и трения. Тот же самый «Шерп Макс» способен передвигаться по воде, что важно. Дополнительно игрок получит возможность отслеживать показатели давления в шинах и гибче настраивать управление техникой.
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Ural Challenge уже доступно для скачивания.
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