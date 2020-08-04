Разработчики из студии PolyAmorous совместно с издательством All in! Games опубликовали новый ролик приключенческой игры Paradise Lost. Тизер посвятили внешнему убранству того самого бункера, в котором придётся проводить время главному герою.

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Напомним, действие Paradise Lost происходит на территории разрушенной Польши, пережившей ядерную катастрофу. Вторая мировая война в мире игре не заканчивалась. Немцы, пытаясь сдержать наступление СССР, применили ядерное оружие. А в это же самое время маленький мальчик находит секретный бункер нацистов.

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Paradise Lost должна поступить в продажу в текущем году на PC.