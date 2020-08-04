Microsoft назвала причины смены логотипа Xbox Game Pass
Несколько дней назад в Сети появилась информация о том, что Microsoft якобы переименовала свой подписочный сервис Xbox Game Pass просто в Game Pass. К сожалению, почти никого не смутило отсутствие соответствующей официальной новости, и, возможно, именно поэтому игровое крыло Microsoft решило наглядно продемонстрировать, что же на самом деле произошло с Xbox Game Pass.
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А произошла просто смена логотипа; сам сервис по-прежнему официально называется Xbox Game Pass, просто теперь за слово «Xbox» на нём отвечает фирменный знак консоли. По мнению руководства Xbox, новый логотип более компактен, при его печати будет использоваться меньше ресурсов, да и выглядит он лучше и солиднее. Это, конечно, если не брать во внимание шуточные критерии вроде «Татуировка с таким логотипом будет стоить дешевле».
Напомним, что Xbox Game Pass за абонентскую плату предоставляет доступ к постоянно расширяющемуся набору игр. Летом прошлого года появилась и PC-версия сервиса; кстати, именно поэтому многие представители СМИ и предположили, что Microsoft переименовала сервис — дескать, чтобы подчеркнуть слияние Xbox- и PC-версий подписки.
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