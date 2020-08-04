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135 млн копий Grand Theft Auto V, рост доходов и другие детали из финансового отчёта Take-Two

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Очередь публикации отчёта за первый квартал текущего финансового года добралась и до Take-Two Interactive. Как и у других крупных игровых издателей, у Take-Two на фоне пандемии и самоизоляции наблюдаются необычайно высокие, рекордные показатели доходов и продаж популярных игр.

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В частности, доход компании в минувшем финансовом квартале по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году возрос на 54 % и составил $831 млн, а Grand Theft Auto V за три месяца удалось разойтись дополнительным тиражом в пять миллионов копий, "добив" суммарный тираж игры до 135 миллионов копий. Достойные продажи демонстрируют и другие проекты подопечных Take-Two компаний. Так, Borderlands 3 преодолела отметку в 10,5 млн проданных копий, Red Dead Redemption 2 разошлась 32-миллионным тиражом, а The Outer Worlds пришлась по душе 2,8 млн игроков.

Grand Theft Auto V издатель вообще уделил довольно много внимания. Игра не только продолжает бить рекорды продаж, но и демонстрирует уверенный рост прибыли за счёт микротранзакций. Прошедшая несколько месяцев назад раздача игры в Epic Games Store поспособствовала значительному росту "онлайна" Grand Theft Auto V и Grand Theft Auto Online. Кроме того, Take-Two напомнила о том, что во второй половине следующего года выпустит версию Grand Theft Auto V для консолей нового поколения, которая будет продолжать поддерживаться новым контентом, а у GTA Online появится отдельная самостоятельная версия.

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Также руководство Take-Two отметило вытеснение физических носителей и заявило о готовности к полному переходу на цифровые продажи. Не обошли вниманием и тему повышения цен на игры. По мнению руководителя Take-Two Штрауса Зельника, повышение цен неизбежно, поскольку бюджеты игр постоянно растут, а их стоимость остаётся прежней уже много лет. Иными словами, нам порекомендовали готовиться.

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