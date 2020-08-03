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Стали известны подробности пятого сезона Call of Duty Modern Warfare и Warzone

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Infinity Ward совместно с Activision официально представили трейлер пятого сезона в Call of Duty Modern Warfare и в примкнувшей к нему королевской битве Call of Duty Warzone. Разработчики опубликовали полноценный трейлер, огласили дату начала нового сезона и поделились подробностями о его контентном наполнении.

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Итак, серьёзное изменение ждёт королевскую битву Warzone. Во-первых, местный Стадион подвергнется подрыву, в результате чего можно будет попасть на его территорию, а во-вторых, по карте начнёт курсировать состав с различными полезными «ништяками» в вагонах.

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Разнообразится и список полей боя в мультиплеере Modern Warfare. Стандартный мультиплеерный режим пополнится двумя картами — Petrov Oil Rig и Suldal Harbor. Камерный режим «Огневой контакт» получит новую карту Livestock, ну а масштабный режим «Наземная война» обогатится аэропортом. Наконец, в пятом сезоне в игре появится новая фракция «Тень».

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Пятый сезон стартует 5 августа.

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