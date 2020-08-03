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В Steam начался приём предзаказов на Project CARS 3 — за игру просят 2 999 рублей

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Разработчики из Slightly Mad Studios опубликовали свежий трейлер своего гоночного симулятора Project CARS 3, в котором можно разглядеть кадры игрового процесса, подробнее рассказали о карьерном режиме и возможностях кастомизации, а также дали старт предварительным заказам на игру в Steam. Цена на предзаказ Project CARS 3 в базовом варианте — 2 999 рублей.

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Режим карьеры в Project CARS 3 состоит из 192 этапов, и на их полное прохождение, по подсчётам разработчиков, уйдёт около четырёх десятков часов. Также в игре представлен ролевой элемент: практически за каждое действие во всех режимах игрок будет получать очки опыта, необходимые для повышения уровня, который, в свою очередь, открывает доступ к приобретению новых автомобилей и даёт бонус в виде виртуальных денег.

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Для игроков, в которых присутствует соревновательная жилка, предусмотрен режим Rivals — различные испытания, рекордные выполнения которых будут поднимать вас в таблице лидеров. Также в наличии богатые опции кастомизации: настраивать можно будет не только машины, но и внешний вид пилота и его костюма.

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Напоминаем, релиз Project CARS 3 назначен на 28 августа на PC и консолях текущего поколения.

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