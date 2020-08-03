Microsoft отказалась от использования логотипа «Оптимизировано для Xbox Series X» на обложках игр
Когда игровое подразделение Microsoft представило инициативу «Оптимизировано для Xbox Series X», призванную визуально сообщать потребителю о том, что игра изначально создавалась с расчётом на мощности консолей нового поколения, компанию раскритиковали за использование огромного логотипа, сильно портящего внешний вид обложки с игрой.
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Похоже, Microsoft всё-таки прислушалась к критике и отказалась от использования соответствующей громадной плашки на лицевой стороне обложки, о чём сообщил известный аналитик Даниэль Ахмад. Также Ахмад опубликовал картинку «до» и «после», чтобы можно было наглядно увидеть, что в своё время вызвало бурю негодования пользователей.
От упоминания «оптимизации» проектов под Xbox Series X, впрочем, Microsoft не откажется, просто теперь оно будет более лаконичным и расположится на задней части обложки игры.
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