Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Microsoft отказалась от использования логотипа «Оптимизировано для Xbox Series X» на обложках игр

+
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
Скидки 60% в Ситилинке, акция только началась!
Супердешевая RTX 2070 в Регарде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя

Когда игровое подразделение Microsoft представило инициативу «Оптимизировано для Xbox Series X», призванную визуально сообщать потребителю о том, что игра изначально создавалась с расчётом на мощности консолей нового поколения, компанию раскритиковали за использование огромного логотипа, сильно портящего внешний вид обложки с игрой.

реклама

Похоже, Microsoft всё-таки прислушалась к критике и отказалась от использования соответствующей громадной плашки на лицевой стороне обложки, о чём сообщил известный аналитик Даниэль Ахмад. Также Ахмад опубликовал картинку «до» и «после», чтобы можно было наглядно увидеть, что в своё время вызвало бурю негодования пользователей.

анонсы и реклама
Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке
RTX 2080 Ti - цена упала на порядок
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке

От упоминания «оптимизации» проектов под Xbox Series X, впрочем, Microsoft не откажется, просто теперь оно будет более лаконичным и расположится на задней части обложки игры.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

microsoft
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Следующий выпуск Sony State of Play пройдёт в этот четверг, но никаких громких анонсов для PlayStation 5 можно не ждать
+
Microsoft отказалась от использования логотипа «Оптимизировано для Xbox Series X» на обложках игр
+
Larian Studios предупредила о мошеннических предзаказах на Baldur’s Gate 3
+
Тираж ремейка Resident Evil 3 за три месяца составил 2,7 млн копий
7
СМИ: Bethesda бесплатно раздаст культовую первую часть Quake в рамках QuakeCon 2020
9
Живописный космос в свежем трейлере Kerbal Space Program 2
2
В России значительно подорожали PC-версии некоторых AAA-игр от Ubisoft
64

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
26 июля 2020 45
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
22 июля 2020 28
Битва процессоров: Core i7-9700КF VS Core i7-8700К VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
27 июля 2020 38
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & Radeon RX 5700 XT VS Ryzen 7 3700X & GeForce RTX 2070 Super
24 июля 2020 24
Презентация игрового смартфона ROG Phone 3
24 июля 2020 24
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
3 августа 2020 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15
Я все ещё покупаю процессоры Intel
235
Собираем недорогой игровой компьютер на новом хите от AMD — Ryzen 3 3100
99
Обновление старого ПК: прощай 775 - привет 2011
49
Пять причин покупать комплектующие с рук и отказаться от переплаты за товар в розничных сетях
121
14 шутеров по Второй мировой войне. Часть вторая
10
Дорабатываем корпус Silverstone Raven 3 (RV03) - как своими руками заново нарезать резьбу под стойки для материнской платы
60
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
32
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
11

Сейчас обсуждают

grinberg
16:50
..это если есть возможность.
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
Jaster
16:49
Влажные мечты...
Наиболее полная информация о настольных процессорах Ryzen 4000-й серии – производительность, линейка и сроки выхода
grinberg
16:49
Третий раз повторяю 30т.р САМАЯ ДЕШЕВАЯ в МОСКВЕ.2060 я взял за 20 500р.9500 разница а не 2 т.р.
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
grinberg
16:48
Правильно.По-этому а купил 2060.Не люблю б\у вещи.
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
Dare
16:47
На второй день после обновы скачивается норм. Просто первый день надо пропустить
Обновление пятого сезона для Call of Duty станет самым большим за историю игры — DLC весит больше многих AAA-игр
grinberg
16:44
А есть 2070,она еще лучше....и дороже.2060 я купил за 20 500р,а 2060с стоит как минимум 30 т.р.Я не считаю ,что 2 гб памяти стоят лишних 9-10.т.р.Кто считает что стоят,пусть покупают 2060с.Вот и все.К...
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
Boyarinn
16:42
Амудятел ты наскреб на амуде или только мечтаешь?
5 субъективных причин, по которым я не куплю процессор Intel
DeMoKPaT
16:40
Родные уху слова смог прочитать?
5 субъективных причин, по которым я не куплю процессор Intel
RNZ
16:39
А что за "собрать комп для Adobe Premiere"? Это всё равно собирать комп под Word... Что помимо premiere нет программ для видеомонтажа? :facepalm: И за premiere-то наверняка не заплачено, да?
Я все ещё покупаю процессоры Intel
X-Hunter777
16:38
спасибо, забрала мульт в коллекцию
Пять причин покупать комплектующие с рук и отказаться от переплаты за товар в розничных сетях
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем