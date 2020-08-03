Когда игровое подразделение Microsoft представило инициативу «Оптимизировано для Xbox Series X», призванную визуально сообщать потребителю о том, что игра изначально создавалась с расчётом на мощности консолей нового поколения, компанию раскритиковали за использование огромного логотипа, сильно портящего внешний вид обложки с игрой.

реклама

Похоже, Microsoft всё-таки прислушалась к критике и отказалась от использования соответствующей громадной плашки на лицевой стороне обложки, о чём сообщил известный аналитик Даниэль Ахмад. Также Ахмад опубликовал картинку «до» и «после», чтобы можно было наглядно увидеть, что в своё время вызвало бурю негодования пользователей.

анонсы и реклама Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке RTX 2080 Ti - цена упала на порядок <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Цена на память рухнула на порядок в Регарде Цена на память рухнула в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке

От упоминания «оптимизации» проектов под Xbox Series X, впрочем, Microsoft не откажется, просто теперь оно будет более лаконичным и расположится на задней части обложки игры.