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Живописный космос в свежем трейлере Kerbal Space Program 2

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Разработчики симулятора космического инженера Kerbal Space Program 2 опубликовали свежий игровой трейлер, в котором уместили много увлекательных кадров. Здесь нам и космические корабли, и лунные базы, и космодром, и радостные гуманоиды-кербины, и неудачные старты, в общем, полный набор эмоций, которые может испытать игрок, решивший опробовать свои силы в KSP.

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Релиз Kerbal Space Program 2 должен состояться осенью следующего года: к сожалению, коронавирус и самоизоляция подорвали производственный процесс, ведь изначально проект должен был выйти ещё несколько месяцев назад.

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