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Grounded от Obsidian возглавила недельный чарт продаж в Steam

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Valve в очередной раз поделилась статистикой недельного чарта продаж Steam. Изменений в чарте на этот раз снова не очень много, но это обусловлено отсутствием громких релизов, в связи с чем на вершину свежего чарта удалось взгромоздиться неординарному «выживачу» Grounded от небольшого подразделения разработчиков внутри Obsidian Entertainment.

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На втором месте расположился набор Valve Index VR, на третьем — ремейк Destroy All Humans. Продолжает радовать своей популярностью и вышедший в начале июня пиратский экшен Sea of Thieves; пятую строчку удерживает предварительный заказ Microsoft Flight Simulator. На фоне небольшой распродажи в список лидеров вернулась Red Dead Redemption 2; замыкает десятку Death Stranding.

В целом десятка лидеров выглядит так:

  • Grounded;
  • Valve Index VR Kit;
  • Destroy All Humans;
  • Sea of Thieves;
  • Microsoft Flight Simulator;
  • Halo The Master Chief Collection;
  • PUBG;
  • Red Dead Redemption 2;
  • Satisfactory;
  • Death Stranding.
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