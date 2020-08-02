Grounded от Obsidian возглавила недельный чарт продаж в Steam
Valve в очередной раз поделилась статистикой недельного чарта продаж Steam. Изменений в чарте на этот раз снова не очень много, но это обусловлено отсутствием громких релизов, в связи с чем на вершину свежего чарта удалось взгромоздиться неординарному «выживачу» Grounded от небольшого подразделения разработчиков внутри Obsidian Entertainment.
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На втором месте расположился набор Valve Index VR, на третьем — ремейк Destroy All Humans. Продолжает радовать своей популярностью и вышедший в начале июня пиратский экшен Sea of Thieves; пятую строчку удерживает предварительный заказ Microsoft Flight Simulator. На фоне небольшой распродажи в список лидеров вернулась Red Dead Redemption 2; замыкает десятку Death Stranding.
В целом десятка лидеров выглядит так:
- Grounded;
- Valve Index VR Kit;
- Destroy All Humans;
- Sea of Thieves;
- Microsoft Flight Simulator;
- Halo The Master Chief Collection;
- PUBG;
- Red Dead Redemption 2;
- Satisfactory;
- Death Stranding.
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