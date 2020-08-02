До релиза новенького Microsoft Flight Simulator ещё больше двух недель, но это не помешало проекту по предварительному заказу пусть и ненадолго, но всё же занять первую строчку «топа» продаж в Steam. Разработчики из Asobo Studio настолько обрадовались этому результату, что даже специально сообщили о нём в своём официальном Twitter-аккаунте.

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Естественно, на текущий момент Microsoft Flight Simulator уже даже не в тройке лидеров, но сам факт был зафиксирован, а это самое главное. По крайней мере, для разработчиков. Теперь осталось дождаться релиза и взглянуть на стартовую статистику «онлайна».

Напоминаем, что Microsoft Flight Simulator выйдет 18 августа.