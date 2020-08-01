Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Анонсирована глобальная модификация для Diablo II, призванная вдохнуть в проект новую жизнь

+
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
Скидки 60% в Ситилинке, акция только началась!
Супердешевая RTX 2070 в Регарде
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя

Энтузиасты, кажется, никогда не перестанут делать контент для Diablo II, облагораживая её модификациями разной степени важности. Вот и сейчас появился новый повод вспомнить о легендарной ролевой игре. Небольшая группа единомышленников представила Projekt Diablo 2 — глобальную модификацию, которая призвана подарить нам ощущение, будто бы с момента релиза игры (случилось это в 2000-м году) разработчики всё время поддерживали её контентом и пытались развивать.

реклама

анонсы и реклама
Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке
RTX 2080 Ti - цена упала на порядок
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

Projekt Diablo 2 предлагает фанатам множество дополнительных вариантов по прокачке персонажей, обновлённый баланс боевой системы, новые карты и контент для высокоуровневых игроков. В комплекте также имеется набор подземелий, которые возможно пройти только в компании с друзьями. А предложенная разработчиками модификации таблица лидеров будет сбрасываться каждые четыре месяца.

У авторов Projekt Diablo 2 очень глобальные планы по развитию своего детища. Они хотят добавить в игру поддержку соревновательного мультиплеера и наладить регулярный выпуск нового контента. Данная модификация не претендует на лавры полноценного «ремастера». Речь лишь идёт о некой надстройке для Diablo II, которая призвана поддерживать интерес к игре новыми «плюшками», будто бы это делает сама Blizzard.

реклама

реклама

На данный момент Diablo 2 Project находится в состоянии альфа-версии. Позже будет закрытое бета-тестирование и, разумеется, открытое. За другими подробностями следует переходить сюда.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

blizzard diablo ii
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Анонсирована глобальная модификация для Diablo II, призванная вдохнуть в проект новую жизнь
+
Новый ролик мобильной Diablo Immortal призван раскрыть способности классов персонажей
6
Авторы популярного эмулятора консоли PS3 смогли запустить онлайн-функции для игр
2
Официально: мультиплеер Halo Infinite будет условно-бесплатным
+
Популярный инди-симулятор фермера Stardew Valley доступен в коллекционном физическом издании
+
В «выживач» Grounded от Obsidian сыграли уже более миллиона человек
6

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
19 июля 2020 26
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
26 июля 2020 42
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: июль 2020
22 июля 2020 28
Битва процессоров: Core i7-9700КF VS Core i7-8700К VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
27 июля 2020 38
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Ryzen 5 3500Х
20 июля 2020 31
Битва игровых компьютеров: Core i7-9700F & Radeon RX 5700 XT VS Ryzen 7 3700X & GeForce RTX 2070 Super
24 июля 2020 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Пять причин, по которым я никогда не куплю видеокарту NVIDIA
269
5 субъективных причин, по которым я не куплю процессор Intel
490
Собираем игровой ПК для настоящего фаната AMD
59
Краткий обзор на неофициальные рендеры еще не вышедших карт RTX 3000
17
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Radeon RX 5500 XT Dual Evo
7
Битва игровых компьютеров: Core i5-9500F & GeForce RTX 2060 Super VS Ryzen 5 3600 & Radeon RX 5700
14
Обзор и тест ноутбука ASUS ROG Strix Scar 17 (G732LXS)
5
Вынужденная обновка МФУ: взгляд на Canon TS9551C в негативе и позитиве
14

Сейчас обсуждают

wwr222
18:38
Если Зен 3 обгонит-таки Интел,я тебе приведу твои же слова.И попробуй что-то возразить(учитывая,что и цена АМД будет повыше)
5 субъективных причин, по которым я не куплю процессор Intel
ZrZ
18:38
"Видеокарты AMD, пусть и выходят немного с запозданием, зато предлагают пользователю гораздо более высокую производительность по сходной цене." Преувеличение. Более высокую - да, бывает, но не всегда...
Пять причин, по которым я никогда не куплю видеокарту NVIDIA
Иван Петров
18:37
Очень. Особенно когда речь заходит о цене игр и мульиплеере в них
Новая версия эмулятора для PlayStation 3 позволяет запускать более 3 000 игр, получив поддержку многопользовательского режима
Inqizitor
18:35
Это называется свободная честная конкуренция свободного рынка, о котором нам рассказывали в 90-е. Если не можешь конкурировать - запрети на уровне страны. Что-то у Макконела и прочих не припомню таког...
TikTok заблокируют в США уже через несколько дней
wwr222
18:33
Тест проца.Показывает,как Интел вертит АМД на причинном месте.И чем мощнее будут карты,тем сильнее будет раскручивать
5 субъективных причин, по которым я не куплю процессор Intel
Inqizitor
18:32
1903 - пока самая стабильная версия, если десятку можно называть стабильной в принципе. Все, что старше- дерьмо разной степени глючности. Версию 1909 мелкомягкие патчами кое-как залатали, но новая 200...
Версия Windows 10 1903 спустя год остаётся самой популярной
Valerii Chzhan
18:31
Статья полный бред. АМД банкротиться не должна, конечно. Но так обсирать Нвидия просто идиотизм. У меня когда то сгорела АМД 4870, скорее всего начал отваливаться ГПУ. А другая 7870 отлично отпахала. ...
Пять причин, по которым я никогда не куплю видеокарту NVIDIA
Błąčķ_Øvēŗłøřð
18:29
Это ты тут повизгиваешь, как грязная сучка 🤣
Пять причин, по которым я никогда не куплю видеокарту NVIDIA
Błąčķ_Øvēŗłøřð
18:27
Про отыквленность полностью согласен. Если кто сумневается, приведу яркий пример. На момент выхода GTX980 была на уровне или даже иногда чуть медленнее GTX780Ti. А потом пошел чудовищный разрыв в пол...
Пять причин, по которым я никогда не куплю видеокарту NVIDIA
DestroyerD25
18:25
Давно пора, там же одни дегенераты ролики выпускают, либо развод на лайки, либо бесполезные лайфхаки, либо прочий треш под блювотную однотипную музыку. Интересного контента 0.1%. В России тоже нужно у...
TikTok заблокируют в США уже через несколько дней
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем