Анонсирована глобальная модификация для Diablo II, призванная вдохнуть в проект новую жизнь
Энтузиасты, кажется, никогда не перестанут делать контент для Diablo II, облагораживая её модификациями разной степени важности. Вот и сейчас появился новый повод вспомнить о легендарной ролевой игре. Небольшая группа единомышленников представила Projekt Diablo 2 — глобальную модификацию, которая призвана подарить нам ощущение, будто бы с момента релиза игры (случилось это в 2000-м году) разработчики всё время поддерживали её контентом и пытались развивать.
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Projekt Diablo 2 предлагает фанатам множество дополнительных вариантов по прокачке персонажей, обновлённый баланс боевой системы, новые карты и контент для высокоуровневых игроков. В комплекте также имеется набор подземелий, которые возможно пройти только в компании с друзьями. А предложенная разработчиками модификации таблица лидеров будет сбрасываться каждые четыре месяца.
У авторов Projekt Diablo 2 очень глобальные планы по развитию своего детища. Они хотят добавить в игру поддержку соревновательного мультиплеера и наладить регулярный выпуск нового контента. Данная модификация не претендует на лавры полноценного «ремастера». Речь лишь идёт о некой надстройке для Diablo II, которая призвана поддерживать интерес к игре новыми «плюшками», будто бы это делает сама Blizzard.
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На данный момент Diablo 2 Project находится в состоянии альфа-версии. Позже будет закрытое бета-тестирование и, разумеется, открытое. За другими подробностями следует переходить сюда.
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