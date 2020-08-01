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Новый ролик мобильной Diablo Immortal призван раскрыть способности классов персонажей

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Компания Blizzard Entertainment опубликовала новый трейлер Diablo Immortal — мобильной ролевой игры, анонс которой в своё время не на шутку расстроил фанатов. Дебютный показ видео состоялся в рамках конференции ChinaJoy 2020. В свежем ролике разработчики заостряют наше внимание на всех шести классах персонажей, а также демонстрируют отыгрыш в одиночном и сетевом режимах.

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Видеоролик также позволяет оценить качество проработки здешних локаций, но тут никакого чуда ждать не приходится: речь идёт стандартных наборах «задников» из Diablo III. По крайней мере, всё очень похоже. Разве что, чуток лучше обстоят дела с интерактивностью окружения, но это уже не так важно. Шесть классов: некромант, варвар, охотник на демонов, маг, монах и крестоносец. Blizzard обещает реализовать систему сражений на маунтах, а также поработать над интерактивностью локаций.

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Релиз Diablo Immortal должен состояться на iOS и Android.

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