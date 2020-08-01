Разработчики самого популярного на сегодняшний день эмулятора консоли PlayStation 3 — RPCS3 — добились в своём деле новых высот. Теперь их продукт обеспечивает поддержку онлайн-функций игр с помощью эмуляции сервера PlayStation Network.

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Группа девелоперов создала свой собственный сервер под названием RPCN. Он бесплатный и с открытым исходным кодом, может заменить собой PSN. Здесь есть важный момент: если игра на PS3 требовала для работы «онлайна» дополнительный сервер (помимо основного PlayStation Network), то на работу мультиплеера в таком случае рассчитывать не приходится.

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Есть и ещё одно, вполне очевидное ограничение: пользователь эмулятора RPCS3 не сможет играть по сети с обладателем консоли PlayStation 3. Но тут всё понятно — серверы ведь у них разные.

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Работу RPCN решено было продемонстрировать на примерах с Demon’s Souls и Bomberman Ultra. В представленном здесь видео показано, как несколько игроков смогли подключиться к серверу и не испытали при этом никаких проблем. Важно также понимать, что на сегодняшний день всё это находится в режиме тестирования, до стабильного функционирования эмулятора во всех играх ещё очень далеко.