Компания 505 Games, которая в ответе за выпуск Death Stranding на PC, выпустила новый трейлер игры. Ролик, как ни странно, посвятили поддержке широкоформатных мониторов PC-версии. Если верить разработчикам, то они лучше всего подходят для отражения местных красот.

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Напомним, выход Death Stranding на PC уже состоялся, проект имеет 94% рейтинга в Steam.

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Дополнительно он также доступен на PlayStation 4.