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Новый геймплейный трейлер динамичного боевика Bright Memory Infinite от разработчика-одиночки

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На китайской игровой выставке ChinaJoy 2020 компания FYQD Studio, состоящая из разработчика-одиночки Цзэна Сяньчэна, представила свежий геймплейный трейлер динамичного шутера Bright Memory Infinite, в котором можно увидеть как перестрелки, так и применение рукопашного боя.

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Стоит отметить, что Bright Memory Infinite расценивается скорее как крупное обновление для уже вышедшей этой весной оригинальной Bright Memory, поэтому всем обладателям оригинала новинка достанется бесплатно и автоматически.

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По сюжету, события Bright Memory Infinite разворачиваются в 2036 году в мире, над которым нависла сверхъестественная угроза уничтожения в результате столкновения с другим миром. Впрочем, в первую очередь Bright Memory Infinite интересна именно тем, что основную работу (за исключением создания моделей, музыкального сопровождения и озвучки) над ней выполняет один человек.

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