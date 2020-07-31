Electronic Arts опубликовала отчёт за завершившийся 30 июня первый квартал 2020/2021 финансового года. Как и следовало ожидать, у компании всё хорошо: игры покупаются, микротранзакции делают своё дело, а самоизоляция побуждает к установлению всё новых и новых рекордов «онлайна».

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Для начала компания отчиталась о том, что в рамках заключённой в прошлом году партнёрской программы с Valve выпустила в Steam без малого три десятка своих игр. Отдельной строкой руководство EA прописало выпуски Command & Conquer Remastered и Burnout Paradise Remastered. Также в издательстве отметили рекордный уровень вовлечённости игроков в Apex Legends в пятом игровом сезоне, преодоление The Sims 4 отметки в 30 млн пользователей, а также двукратно возросшую популярность FIFA и почти 2,5-кратно увеличившуюся аудиторию Madden NFL.

Что касается сухих цифр, то статистика следующая: в минувшем финансовом квартале выручка Electronic Arts составила $1,459 млрд, а чистая прибыль — $351 млн. В прошлом году за аналогичный отчётный период чистая прибыль превышала $1,4 млрд, но никакой катастрофы или ошибки здесь нет: снижение прибыли в отчётном периоде связано с налоговыми льготами и операциями в прошлом году.

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На фоне таких успехов руководство Electronic Arts заявило о желании расширять бизнес компании и о заинтересованности в новых приобретениях.